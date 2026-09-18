Фінансову допомогу ЄС буде спрямовано на забезпечення захисту українських міст – Зеленський

Отриманий від Європейського Союзу новий пакет фінансової допомоги буде спрямовано насамперед на закупівлю ракет та дронів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Насамперед кошти підуть на забезпечення нашого захисту, зокрема ракетами та дронами", – написав він в телеграм-каналі, коментуючи отримання Україною траншу.

Зеленський додав, що українська сторона предметно готується до зустрічі й розмови у Нью-Йорку щодо фінансової стійкості України.

Як повідомлялося, Україна отримала черговий транш EUR3,3 млрд від ЄС в межах Ukraine Support Loan. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Європа й надалі надаватиме Україні підтримку, необхідну для захисту народу та територій від загарбницької війни Росії.