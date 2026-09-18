Сили оборони уразили наземну станцію управління БпЛА "Оріон" у Криму – Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України в четвер та в ніч на п'ятницю уразили низку важливих об'єктів російського агресора, зокрема наземну станцію управління безпілотниками "Оріон" на аеродромі Саки в Криму, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

"Зокрема, у районі населеного пункту Новофедорівка на аеродромі Саки в Криму уражено наземну станцію управління безпілотними літальними апаратами "Оріон" противника", – йдеться в повідомленні, поширеному в Телеграм-каналі.

У Генштабі зазначили, що "Оріон" ("Іноходець") є російським розвідувально-ударним безпілотним комплексом великої тривалості польоту класу MALE. Він здатний перебувати в повітрі до 24 годин, вести оптико-електронну розвідку та цілевказання на висотах до 7,5 км, а також нести кероване авіаційне озброєння загальною масою до 200-250 кг.

Крім того, у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

На Луганщині підтверджено ураження складу боєприпасів противника в районі Довжанська, а також складу матеріально-технічних засобів окупаційних військ у районі Кипучого.