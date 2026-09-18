На Сумщині через російські обстріли травмовані дві жінки, пошкоджені цивільні об'єкти – ДСНС

Унаслідок російських обстрілів Сумщини травмовані дві жінки, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, повідомила пресслужба ДСНС України у Facebook у п'ятницю.

Як зазначає відомство, у Конотопській громаді внаслідок атаки пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

"Внаслідок російських обстрілів травмовані 2 жінки. У Конотопській громаді через атаку рф пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення, багатоквартирні та приватні житлові будинки. Виникли пожежі", – йдеться в повідомленні.

У Сумах, за даними ДСНС, ворожий дрон влучив у вантажівку. Ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, ранком п'ятниці унаслідок масованої атаки російських безпілотників на Конотоп Сумської області пошкоджено заклад освіти й охорони здоров'я, приватні житлові будинки, а також газорозподільну мережу та залізницю.