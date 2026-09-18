Фон дер Ляєн про EUR3,3 млрд: Європа і надалі буде підтримувати Україну

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевняє, що Європа і надалі буде надавати Україні підтримку, необхідну для захисту народу та територій від загарбницької війни Росії.

Так вона прокоментувала у п'ятницю виділення Європейською комісією Україні чергових 3,3 млрд євро на закупівлю озброєння в межах кредитної програми підтримки України обсягом 90 млрд євро. Фон дер Ляєн цитує пресслужба Єврокомісії.

"Сьогодні ми виділимо 3,3 млрд євро на закупівлю безпілотників і ракет у межах кредитної програми підтримки України. Європа й надалі надаватиме підтримку, необхідну Україні для захисту свого народу й території", – заявила вона.

В Єврокомісії зазначили, що ці кошти призначені для закупівлі безпілотників і ракет та допоможуть Україні захищати свою територію й повітряний простір від тривалої агресії з боку Росії.

Це вже четвертий транш, наданий Україні в межах оборонного компонента цієї кредитної програми. З урахуванням цього платежу загальний обсяг коштів, виділених Комісією Україні цього року на оборонні та інші потреби, сягне майже 15 млрд євро. Як відомо, кредитна програма підтримки України передбачає виділення 30 млрд євро на бюджетну допомогу та 60 млрд євро на потреби оборони протягом 2026-2027 років.

В ЄК наголосили, що військова перевага України залежить від швидкого отримання критично важливих засобів у необхідних обсягах і в стислі терміни. Вирішальне значення має прискорення постачань із боку ЄС шляхом використання наявних запасів, перегляду пріоритетності замовлень та нарощування виробничих потужностей.

В повідомленні також нагадали, що під час виголошення в Європейському парламенті промови "Про стан Союзу" та під час учорашньої розмови з президентом Зеленським фон дер Ляєн запевнила, що Європейська комісія готова використати залишки коштів інструменту "Дії у сфері безпеки для Європи" (Security Action for Europe) для запуску нової спільної програми ЄС та України. Ця ініціатива передбачає створення європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони на основі наявної системи протидії балістичним ракетам Freya. Програма поєднає бойовий досвід України з промисловим і технологічним потенціалом Європи.

Крім того, в Єврокомісії повідомили, що наступного тижня фон дер Ляєн візьме участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де закличе до посилення підтримки України, наголошуючи: "Європа активізує свої зусилля. Тепер й інші мають посилити свою підтримку".