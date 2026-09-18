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Через удар по електричці є загиблий, ще семеро постраждали – Синєгубов

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За оновленими даними, внаслідок ранкового удару БпЛА по електропоїзду в Нововодолазькій громаді, є загиблий, кількість постраждалих зросла до 7, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок удару БпЛА загинув 40-річний чоловік. Постраждали 7 людей, вони отримують медичну допомогу", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Раніше голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що внаслідок удару по електропотягу в Харківській області, за попередніми даними, серйозно травмовані двоє пасажирів.

#жертви #обстріл #поїзд
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