Кабмін розпорядився відкрити ПП "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" з Румунією

Кабінет міністрів розпорядився відкрити міжнародний пункт пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Біла Церква – Сігету Мармацієй" з використанням тимчасової інфраструктури для здійснення пропуску пасажирських транспортних засобів максимальною дозволеною масою до 3,5 тонни з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи.

Згідно з постановою №1130 від 17 вересня, уряд установив, що до завершення будівництва пункту пропуску його функціонування здійснюється в межах об'єкта будівництва "Будівництво міжнародного пункту пропуску на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія) з під'їзними шляхами до автодорожнього прикордонного мосту у Закарпатській області".

У зв'язку з цим Адміністрації Державної прикордонної служби та Державній митній службі доручено забезпечити функціонування відповідних підрозділів зазначених служб у міжнародному пункті пропуску через державний кордон "Біла Церква – Сігету Мармацієй".