Лубінець: Реформа мобілізації має передбачати чіткі процедури та обов'язкову фіксацію дій

Реформа мобілізації має передбачати чіткі процедури, обов'язкову фіксацію дій та невідворотну відповідальність за порушення, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Телеграм у п'ятницю.

Як приклад він навів відео зі Львова, на якому люди у військовій формі, ймовірно представники ТЦК та СП, застосовують силу до цивільних. Одного з чоловіків примусово саджають до автомобіля, а в певний момент один із представників групи оповіщення, ймовірно, має намір застосувати табельну зброю.

"Для цього потрібні зрозумілі процедури, обов'язкова фіксація дій і невідворотна відповідальність за порушення – незалежно від того, хто їх допустив", – наголосив Лубінець.

За його інформацією, представник у системі органів сектору безпеки й оборони Віталій Нікулін звернувся до Офісу генерального прокурора з повідомленням про кримінальне правопорушення. Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України, а досудове розслідування здійснює територіальне управління ДБР у Львові.

Лубінець зазначив, що підходи до мобілізації потребують змін, а виконання обов'язків представниками держави не має перетворюватися на силове протистояння.

"Час точкових рішень і напівзаходів минув. Реформу мобілізації потрібно починати негайно: змінювати підходи та долати негативні практики, що залишилися від попереднього керівництва Міністерства оборони й призвели до порушень прав людини та втрати довіри", – заявив омбудсмен.

Він також наголосив на необхідності зрозумілих процедур, обов'язкової фіксації дій та відповідальності за порушення.

"Ми захищаємо Україну саме тому, що вона є державою права, а не державою сили. І жодна мета не повинна стирати цю межу. Мобілізація має посилювати оборону країни, а не руйнувати довіру всередині неї", – зазначив Лубінець.