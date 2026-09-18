Керівництво ПА ОБСЄ рішуче засуджує ескалацію російських атак проти України – заява

Голова Парламентської асамблеї ОБСЕ Пере Жоан Понс разом із керівництвом Парламентської групи підтримки України висловили глибоке занепокоєння через подальшу ескалацію повномасштабного вторгнення Росії.

"Посилення атак, зокрема неодноразові удари по цивільному населенню та критично важливій цивільній інфраструктурі, різко погіршило гуманітарну ситуацію напередодні настання зими в Україні", – наголошується в заяві, оприлюдненій в п'ятницю.

Автори заяви також із занепокоєнням відзначають триваючі порушення повітряного простору кількох держав-учасниць ОБСЄ, що ще раз свідчить про зростання регіональних ризиків, пов'язаних із триваючою агресією Росії.

Понс нагадав про своє попередження, оприлюднене 10 червня, в якому він застерігав, що ескалація військової активності Росії створює серйозні й дедалі більші ризики для цивільного населення України. Ці побоювання трагічно підтвердилися подальшими масштабними атаками, зокрема смертоносним ударом у Бучанському районі Київської області 29 серпня, що призвів до значних жертв серед цивільного населення.

Фаезер та члени ПСТУ зазначають, що в останні місяці спостерігається явне й небезпечне посилення дій Росії, зокрема погрози "систематичних ударів" по Києву та триваючі обстріли житлових районів, дипломатичних приміщень та об'єктів життєво важливої інфраструктури, таких як залізниці. Ці атаки, за їхніми словами, демонструють безжалісний підхід Росії, що реалізується з повним нехтуванням міжнародного права, міжнародного гуманітарного права та зобов'язань, які вона взяла на себе в рамках ОБСЄ.

"За даними Місії ООН з моніторингу ситуації з правами людини в Україні, у липні 2026 року було зафіксовано найвищий щомісячний рівень жертв серед цивільного населення з травня 2022 року, що свідчить про різке зростання – приблизно на 70 відсотків – порівняно з липнем минулого року. Значна частина цих жертв стала наслідком ударів ракетами великої дальності та безпілотниками по міських центрах, віддалених від лінії фронту, що підкреслює тенденцію до ескалації атак на цивільне населення та життєво важливу інфраструктуру", – зазначається у заяві.

Керівництво Парламентської асамблеї ОБСЄ також відзначає нещодавні дипломатичні зусилля за посередництва США, спрямовані на запобігання подальшим ударам по енергетичній інфраструктурі. Ці зусилля, зосереджені на пошуку механізмів припинення атак на енергетичні об'єкти, є потенційно важливим кроком у напрямку зменшення гуманітарних страждань та стабілізації ситуації напередодні зимового періоду. Понс, Фаезер та члени Постійної комісії з питань безпеки та миру вітають усі ініціативи, спрямовані на полегшення і без того нестерпної гуманітарної ситуації, та підкреслюють, що дипломатичні зусилля, якщо вони здійснюються у тісній консультації з Україною, є бажаними та заслуговують на серйозну увагу, оскільки можуть допомогти зупинити ескалацію атак.

"Парламентська асамблея ОБСЄ ще раз підтверджує свою давню та принципову позицію, яка послідовно закріплювалася в її деклараціях, а останнім часом – у Гаазькій декларації, про те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну є явним, грубим і невиправленим порушенням Гельсінського заключного акта та міжнародного права. ПА продовжує відстоювати Статут ООН, міжнародне право, принципи та зобов'язання ОБСЄ і зберігає свою непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України", – наголошується в тексті заяви.

Голова та члени Постійного комітету з питань безпеки та миру (ПКБМ) засуджують триваючі напади Російської Федерації на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, закликають до повного дотримання міжнародного та гуманітарного права і звертаються до Росії з вимогою виконувати свої зобов'язання в рамках ОБСЄ та конструктивно брати участь в ініціативах, спрямованих на деескалацію.

"Голова Понс та ПКБМ продовжуватимуть уважно стежити за розвитком подій, у разі необхідності видавати попередження та виступати за притягнення до відповідальності, захист цивільного населення та суттєві кроки в напрямку деескалації", – резюмується у заяві.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в свою чергу високо оцінив заяву.

"Росія навмисно ескалує конфлікт. Вона посилює удари по цивільному населенню, об'єктах енергетики, залізницях та іншій критичній інфраструктурі, а її дії дедалі більше створюють ризики для безпеки за межами України, зокрема через порушення повітряного простору держав-учасниць ОБСЄ. Це є прямим наслідком постійного нехтування Росією міжнародним правом, міжнародним гуманітарним правом та фундаментальними принципами й зобов'язаннями ОБСЄ. Не можна дозволити Москві перетворити систематичну ескалацію на нову норму для Європи", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Він зазначив, що українська сторона цінує чітку позицію Асамблеї та її постійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Ескалація з боку Росії вимагає посилення тиску, суворішої відповідальності та подальшої підтримки України. Агресія має мати наслідки, а не винагороди", – підкреслив міністр.

Джерело: https://www.oscepa.org/en/news-a-media/press-releases/2026/osce-pa-leadership-condemns-russias-intensified-attacks-its-war-of-aggression-against-ukraine-warns-of-further-escalation

https://x.com/andrii_sybiha/status/2100862861253709969