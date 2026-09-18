Зеленський: Ми даємо старт новому формату C8 – Карпатській вісімці

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перше проведення саміту, який об'єднує всі держави Карпат, і започаткування нового формату C8 – Карпатської вісімки.

"Вперше тут, в Україні, у нашій частині Карпат – саміт, який об'єднує всі Карпатські держави... Це і безпека, енергетика, значне розширення логістики, транскордонної економічної співпраці та суттєва підтримка наших громад. І ми даємо старт такому новому формату C8, Карпатській вісімці, що об'єднує нас, наших сусідів в Європі", – сказав Зеленський на Carpathian 8 Summit у п'ятницю.

Глава держави повідомив, що радий вітати в Україні президента Румунії Нікушора Дана, президента Сербії Александра Вучича, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, а також представників Словаччини, Чехії, Австрії та Угорщини. За його словами, вони "підключаються ввечері на відкритті економічної частини нашого саміту".

Зеленський додав, що "буде багато роботи з Європейським Союзом увечері і завтра тут", в Івано-Франківській області.