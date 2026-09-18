Поліцейські оголосили підозру 23 учасникам скам-спільнот в межах операції "WallHack"

Правоохоронці припинили діяльність низки скам-спільнот, заблокували тисячі фішингових ресурсів та вилучили техніку, яка могла використовуватися для заволодіння коштами громадян України та країн ЄС, повідомляє Національна поліція України.

В повідомленні на сайті Нацполіції в п'ятницю зазначається, що операція "WallHack" із викриттям учасників скам-спільнот (від англ. scam – афера, шахрайство) проводилася в Києві та 19 областях України.

За даними поліції, фігуранти використовували месенджери для координації шахрайської діяльності та поширення посилань на підроблені сайти.

"Такі ресурси імітували торгові платформи, банківські та державні сервіси, а також сайти міжнародних організацій. За їх допомогою зловмисники отримували платіжні дані громадян України та країн Європейського Союзу, а також доступ до рахунків у системах дистанційного банківського обслуговування", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в межах операції поліцейські провели 239 обшуків і вилучили майже 600 одиниць комп'ютерної техніки.

"Також заблоковано тисячі фішингових посилань та припинено діяльність 300 Telegram-каналів, загальне охоплення яких становило понад 5 тисяч учасників", – уточнюють в поліції.

За результатами проведених заходів 23 особам повідомлено про підозру, 8 фігурантів затримано. Щодо чотирьох із них суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. П'ять кримінальних проваджень, як інформують в Нацполіції, вже направлено до суду з обвинувальними актами.

Наразі, згідно з повідомленням, правоохоронці аналізують отриману в ході обшуків інформацію та формують доказову базу для притягнення до відповідальності усіх причетних до злочинних схем.

"Повне коло потерпілих та остаточна сума завданих збитків встановлюються", – уточнюють в поліції.

В повідомленні зазначається, що викриттю зловмисників сприяли працівники Національного банку України та АТ "Універсал Банк" (monobank).