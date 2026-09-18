Українські замовлення вже масштабують ракетне виробництво британської Thales та відновлюють промислові спроможності країни – Залужний

Надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, ексголовнокомандувач ЗСУ (2021-24) Валерій Залужний відвідав оборонно-технологічну компанію Thales UK біля Белфаста, яка виконує українські оборонні замовлення та зазначив, що ця співпраця працює і в інтересах Великої Британії.

"Для Британії і британських компаній йдеться не лише про допомогу Україні – це також інвестиції у власну національну оборону. Україна дає унікальний ресурс – реальний бойовий досвід у поєднанні з одним із найдинамічніших секторів оборонних технологій у світі. Чим тісніша співпраця наших урядів і бізнесу, тим краще ми зможемо поєднати практичний досвід України зі створенням нових технологій і нових можливостей для обох країн. І успішні проєкти з такими компаніями, як Thales UK, – гарна ілюстрація того, який потенціал має стратегічна угода між Україною та Великою Британією", – написав Залужний у Facebook в п'ятницю за підсумками візиту.

За його словами, на цьому заводі виробляють протиповітряні ракетні системи Starstreak та LMM/Martlet, якими українські військові збивали російські гелікопти окупантів на початку повномасштабного вторгнення, а зараз використовуються як засоби ближньої протиповітряної оборони проти "Шахедів" та інших цілей. Також на белфастському заводі Thales UK збирають протитанкові комплекси NLAW.

"Україна та Thales UK вже налагодили промислове партнерство. Все це – довгострокові інвестиції, а не одноразова передача озброєнь. Ця модель працює і в інтересах Великої Британії: українські замовлення вже сприяють масштабуванню ракетного виробництва Thales UK у Белфасті та відновленню британських промислових спроможностей ППО", – резюмував Залужний.