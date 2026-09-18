Аеропорти Любліна та Жешува третій день поспіль призупиняють авіаційну діяльність через удари РФ по Україні

На тлі чергових російських ударів по Україні аеропорти Любліна та Жешува вже третій день призупиняють авіаційну діяльність, повідомило Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA) у соціальній мережі X.

У PANSA зазначили: "Аеропорти в Любліні та Жешуві призупинили авіаційну діяльність".

Зокрема відомство інформує про обмеження в роботі аеропортів поспіль із 16 вересня у зв'язку з російськими атаками по території України.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомляло про початок операцій військової авіації у польському повітряному просторі у зв'язку з черговими ударами РФ із застосуванням засобів повітряного нападу по території України.

"Відповідно до чинних процедур Оперативне командування Збройних сил Польщі через Центр повітряних операцій – Командування повітряного компонента – задіяло необхідні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перейшли у стан готовності", – йдеться в повідомленні.

У командуванні наголосили, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, особливо в районах, прилеглих до зон, що перебувають під загрозою.

Згодом в Оперативному командуванні повідомили про завершення операцій військової авіації у повітряному просторі Польщі, які проводилися для забезпечення безпеки під час російських ударів по цілях в Україні.

"Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки повернулися до стандартного режиму роботи", – зазначили у командуванні.

Також там повідомили, що порушень повітряного простору Республіки Польща не зафіксовано.

Джерела: https://x.com/pansa_pl/status/2100838488870461721?s=46

https://x.com/dowopersz/status/2100842957800689739?s=46

https://x.com/dowopersz/status/2100816548344508429?s=46