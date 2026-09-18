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В Запоріжжі пошкоджено антидронові конструкції, міській владі доручено відновити захист – ОВА

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В Запоріжжі пошкоджено антидронові конструкції, міській владі доручено відновити захист – ОВА

На "Пісках" у Запоріжжі частково пошкоджені антидронові конструкції, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Сітка порвалася та місцями обвалилася. Це небезпека для мешканців, особливо в районі, де є загроза атак FPV-дронів", – написав Семікін в телеграм-каналі.

Він наголосив, що утримання цих конструкцій – зона відповідальності Запорізької міської ради.

"Доручив невідкладно усунути пошкодження та відновити захист. Найближчим часом мають розпочатися відновлювальні роботи. Триматиму це питання на контролі", – резюмував голова ОВА.

#запоріжжя #захист #пошкодження #антидронові_системи
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