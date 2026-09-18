Ворожий удар пошкодив підприємство та автомобілі в Кременчуцькому районі, двоє людей травмовані

Внаслідок удару ворога по одному з приватних підприємств у Кременчуцькому районі Полтавської області двоє людей отримали травми середнього ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Пошкоджень також зазнали розташовані поруч будівлі та автомобілі. За попередніми даними, інформація щодо наслідків удару уточнюється.

"Ворог завдав удару по одному з приватних підприємств у Кременчуцькому районі. Пошкоджень зазнали розташовані поруч будівлі та автомобілі. За попередніми даними, двоє людей отримали травми середнього ступеню тяжкості. Їх госпіталізовано. Інформація уточнюється", – повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у Телеграм.