УЧХ продовжив прийом заявок до шкіл соціального підприємництва та ветеранського бізнесу

Український Червоний Хрест (УЧХ) продовжив до кінця вересня прийом заявок до шкіл соціального підприємництва та ветеранського бізнесу для претендентів із Вінницької та Миколаївської областей.

"Український Червоний Хрест продовжує прийом заявок до Школи соціального підприємництва та Школи ветеранського бізнесу для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин із Вінницької та Миколаївської областей. Подати заявку можна до 30 вересня включно", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Як зазначили в УЧХ, обидві школи допоможуть учасникам отримати практичні знання для започаткування або розвитку власної справи, попрацювати з менторами та підготувати бізнес-план.

Учасники Школи ветеранського бізнесу навчатимуться основ підприємництва, фінансового планування, маркетингу та продажів. Під час навчання вони працюватимуть над власними бізнес-ідеями та підготують бізнес-план, який зможуть представити на пітчингу.

За результатами навчання учасники програми матимуть можливість отримати грант до 3 тис. євро на започаткування, відновлення або розвиток власної справи.

Школа соціального підприємництва призначена для тих, хто хоче започаткувати або розвивати бізнес, що має позитивний вплив на громаду чи допомагає розв'язувати соціальні проблеми.

Учасники отримають знання з побудови сталої бізнес-моделі, фінансів та комунікацій, працюватимуть із менторами над бізнес-планом і фінансовою моделлю. За результатами навчання передбачена можливість отримати грант до 12,5 тис. євро на реалізацію соціального бізнес-проєкту.

Школи проводяться в межах програми "Підтримка реінтеграції ветеранів в Україні", яку реалізує УЧХ за підтримки Данського Червоного Хреста та Міністерства закордонних справ Данії. Навчальну частину програми реалізує Міжнародний інститут менеджменту.