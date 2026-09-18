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Кабмін обрав членом наглядової ради "Укроборонпрому" ексзаступника міністра оборони Заверуху

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Кабмін обрав членом наглядової ради "Укроборонпрому" ексзаступника міністра оборони Заверуху

Кабінет міністрів обрав членом наглядової ради акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" колишнього заступника міністра оборони Володимира Заверуху як представника держави, йдеться в розпорядженні №918 від 17 вересня.

У зв'язку з цим, уряд уповноважив тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора АТ "Укроборонпром" Івана Гаврилюка на підписання цивільно-правового договору із зазначеним членом наглядової ради.

Як повідомлялося, у січні 2026 року Кабмін звільнив Володимира Заверуху з посади заступника міністра оборони України.

З 2020 по 2025 він обіймав низку керівних посад у Міністерстві оборони України, зокрема – заступника директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони – начальника управління розвитку озброєння та військової техніки. У травні 2025 був призначений першим заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#нр #укроборонпром #уряд
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