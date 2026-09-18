Прем'єр-міністр Баварії закликав позбавити соціальних виплат військовозобов'язаних українців

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер вважає, шо працездатні українські чоловіки мають активніше долучатися до оборони своєї країни, а не отримувати соціальну допомогу за кордоном.

"Ми підтримуємо Україну так, як мало яка інша країна. Адже Росія становить загрозу і для нас. Однак так званий перехід між правовими режимами має бути скасований. Це означає: молоді працездатні чоловіки з України не повинні отримувати базовий дохід, а натомість мають активніше долучатися до оборони своєї країни", – написав Зедер в соцмережі Х.

Крім того, додав він, Україна мала б використовувати значні німецькі кошти допомоги для закупівлі більшої кількості технологій з Німеччини.

"І ми, а не лише США, мали б обговорювати з Україною питання доступу до сировинних ресурсів", – наголосив Зедер.

Як повідомлялося, з 1 вересня вступили силу оновлені правила Євросоюзу щодо продовження тимчасового захисту для українців, що включають відмову у наданні статусу військовозобов'язаним громадянам України.

Як наголосили в Єврокомісії, нові правила застосовуються до всіх громадян України незалежно від статі.