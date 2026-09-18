Негода знеструмила 24 населені пункти на Житомирщині, споживання е/е зросло через хмарну погоду

Станом на ранок 18 вересня через несприятливі погодні умови повністю або частково знеструмлено 24 населені пункти на Житомирщині, повідомило НЕК "Укренерго" у п'ятницю.

"Ремонтні бригади обленерго вже відновлюють пошкоджені лінії електропередачі" – зазначила компанія.

За інформацією системного оператора, внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже проводять відновлювальні роботи.

В НЕК також повідомили, що споживання електроенергії 18 вересня зросло і станом на 09:30, воно було на 8,9% вищим, ніж на той самий час попереднього дня у четвер.

"Причина – хмарна погода у частині регіонів України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – пояснило "Укренерго".