Потреба шкіл у ноутбуках і комп'ютерах для педагогів і учнів складає близько 50 тис. штук – Міносвіти

Міністерство освіти і науки та представництво ЮНЕСКО в Україні домовилися продовжити роботу над залученням ресурсів для покриття потреби шкіл в ноутбуках і комп'ютерах для педагогів і учнів.

"Сторони обговорили пріоритети стратегічного партнерства, зокрема, після 2027 року. У фокусі – розвиток психосоціальної підтримки та реформи психологічної служби, цифрова стійкість освіти, розвиток української наукової екосистеми та відновлення пошкодженої дослідницької інфраструктури", – йдеться в повідомленні Міносвіти за результатами зустрічі міністра освіти і науки України Андрія Бутенка з керівницею представництва ЮНЕСКО в Україні К'ярою Децці Бардескі.

У відомстві нагадали, що Міносвіти та ЮНЕСКО спільно реалізували рішення для розвитку цифрової інфраструктури системи освіти.

Зокрема, йдеться про розробку модуля "Профі" для закладів професійної освіти, платформи "Позашкілля", модернізацію платформи підвищення кваліфікації педагогів у межах експерименту "Гроші ходять за вчителем", а також оновлення серверної інфраструктури та аналітичних компонентів Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Зазначається, що за підтримки ЮНЕСКО та партнерів заклади освіти вже отримали 50 тис. хромбуків для педагогів та 8 534 одиниці комп'ютерної техніки для учнів, і понад 77 тис. педагогів пройшли курс "Цифровий учитель".

"Водночас потреба залишається значною – 31 881 одиниця техніки для дітей та 15 538 для педагогів. Сторони домовилися продовжити роботу над залученням ресурсів для її покриття та підтримкою цифрової стійкості освіти", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в жовтні 2022 року в Міносвіти розповіли, що перші 10 тис. хромбуків, які постачаються в українські навчальні заклади за підтримки Google та ЮНЕСКО, було передано до регіонів.