Рух низки потягів по всій Україні затримується на 3-11 годин – "Укрзалізниця"

АТ "Укрзалізниця" повідомило про затримки поїздів на 3-11 годин на окремих напрямках, йдеться в інформації про рух потягів на сайті компанії у п'ятницю.

Згідно з останніми оновленнями станом на 10:04, найбільше затримуються потяги №31/32 Запоріжжя-1 – Перемишль та №3/4 Дніпро-Головний – Ужгород – на 11 год 35 хв, а №285/286 Дніпро-Головний – Львів та №41/42 Дніпро-Головний – Трускавець курсують із затримкою на 8 год 6 хв.

Що стосується інших напрямків, поїзд №127/128Дніпро-Головний – Львів здійснює рух із попередньою затримкою у русі на 7 год 42 хв, а №61/62 Дніпро-Головний – Івано-Франківськ та №261/262 Дніпро-Головний – Чернівці – на 7 год 43 хв.

"Укрзалізниця" уточнила, що затримку потяга розраховано автоматично, тому можуть бути зміни. Серед іншого зазначається, під час тривог, евакуацій та об'їздів затримка руху поїздів може зростати, а коли потяг пришвидшується – скорочуватися.

Як повідомлялося, напередодні уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів під час повітряних тривог. Передбачається, що за умови жовтого рівня загрози, потяги здійснюватимуть рух за розкладом, зокрема відбуватиметься посадка і висадка пасажирів, натомість за червоного рівня посадка пасажирів та відправлення потягів призупиняється, а пасажири обов'язково переходитимуть в укриття.

Зазначається, що залежно від ситуації на місці "Укрзалізниця" зможе оперативно обмежувати рух і роззосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей.