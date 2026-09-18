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Двоє неповнолітніх у Києві жорстоко побили чоловіка, їм загрожує 10 років позбавлення волі

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Двоє неповнолітніх у Києві жорстоко побили чоловіка, їм загрожує 10 років позбавлення волі

Правоохоронці повідомили про підозру двом неповнолітнім, які завдали тяжких тілесних ушкоджень чоловіку через зауваження щодо розпивання алкоголю, повідомляє поліція Києва.

"Правоохоронці встановили, що двоє 16-річних хлопців розпивали алкогольні напої на подвір'ї будинку, де мешкає потерпілий. 51-річний чоловік підійшов до молодиків і зробив їм зауваження. Компанія спочатку проігнорувала його та продовжила відпочивати. Коли ж потерпілий почав наполягати, один із юнаків ударив киянина кулаком в обличчя, від чого той упав на землю. Після цього до побиття долучився його товариш. Нападники разом продовжували бити лежачого чоловіка кулаками та ногами в голову, живіт і груди", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Наразі чоловік госпіталізований. Він отримав тяжкі тілесні ушкодження, зокрема черепно-мозкову травму, переломи, травми грудної клітини та внутрішніх органів.

Підліткам загрожує до 10 років позбавлення волі.

#київ #неповнолітні #побиття #підозра
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