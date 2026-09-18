ДБР в межах спецоперації "Стоп трафік" повідомило про підозру 21 фігуранту у 18 провадженнях

Державне бюро розслідувань продовжує масштабну спецоперацію "Стоп трафік", спрямовану на перекриття каналів незаконного обігу зброї, боєприпасів, наркотичних засобів і психотропних речовин.

"У межах реалізацій матеріалів 26 кримінальних проваджень уже повідомлено про підозру 21 фігуранту у 18 провадженнях, семеро осіб затримані. У шести провадженнях проведено 29 обшуків", – повідомляє пресслужба ДБР.

Так, за напрямом незаконного поводження зі зброєю підозри отримали 12 осіб у дев'яти кримінальних провадженнях, у чотирьох провадженнях проведено 22 обшуки. За фактами незаконного обігу наркотиків повідомлено про підозру дев'ятьом особам у дев'яти провадженнях, ще у двох проведено сім обшуків.

"Серед найрезонансніших результатів – викриття групи, яка постачала зброю з районів бойових дій та збувала її у Волинській та інших областях. Під час слідчих дій вилучено автомати, пістолет Glock-19, гранати та сотні патронів. В іншому провадженні на Житомирщині військовослужбовець продавав як "трофейну" зброю, так і озброєння свого підрозділу, яке маскував у документах як використане або знищене", – розповіли в ДБР.

Також викрито масштабний канал, який діяв за участі п'ятьох військовослужбовців, які знаходили в районах бойових дій схрони зі зброєю та боєприпасами, приховували знахідки від командування і фактично створили "онлайн-магазин". Великі партії вони перевозили, зокрема, евакуаційним автомобілем, призначеним для транспортування поранених. За оперативними даними, незаконний продаж міг приносити понад 1,5 млн грн на місяць. Обвинувальний акт щодо п'ятьох учасників уже скеровано до суду.

На Донеччині до суду також скеровано справу військовослужбовця, який продав два безпілотники "Вампір" зі свого підрозділу, три кулемети та гранатомет на загальну суму 1,1 млн грн. Під час обшуків у нього вилучили понад 1,6 тис. набоїв та понад 300 кг вибухової речовини. Завдані державі збитки відшкодовано, а дрони повернуто до військової частини для виконання бойових завдань.

"За наркотичним напрямом задокументовано, зокрема, зберігання та підготовку до збуту психотропів в особливо великих розмірах. В одному зі столичних епізодів у військовослужбовця вилучили понад 216 г PVP і понад 10 г амфетаміну, а в іншому – 41 згорток із психотропними речовинами та додаткові запаси за місцем проживання. У Херсоні до суду скеровано обвинувальний акт щодо нацгвардійця, який замовив через месенджер майже кілограм кратому", – зазначається в повідомленні.

Паралельно ДБР завершило досудове розслідування у 12 кримінальних провадженнях щодо 20 осіб, серед них – провадження стосовно п'ятьох учасників організованої групи.

"Спецоперація "Стоп трафік" триває. ДБР продовжує встановлювати джерела походження зброї та наркотиків, канали їх переміщення і збуту, а також усіх осіб, причетних до цих схем", – резюмували в Бюро.