Петиція до Кабміну про позбавлення волі за навмисне вбивство або мордування тварини набрала майже 11,7 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом запровадити виключно кримінальну відповідальність шляхом позбавлення волі за навмисне вбивство або мордування тварини не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 17 червня і станом на 18 вересня вона набрала лише 11,7 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Наразі законодавство України передбачає адміністративну відповідальність у разі мордування або вбивства тварини… Така людина сплачує штраф і знову робить те саме. Адже вона знає, що в найгіршому випадку вона сплатить штраф", – йшлося в петиції.

У зв'язку з цим, авторка петиції пропонувала, щоб особа, яка навмисно завдає болю тварині шляхом нанесення їй тілесних ушкоджень, мордування, мордування голодом, повинна нести кримінальну відповідальність шляхом позбавлення волі від трьох до п'яти років без можливості сплати замість цього штрафу.

В той же час, особа, яка навмисно скоює вбивство тварини, згідно з пропозиціями, повинна нести кримінальну відповідальність шляхом позбавлення волі від семи до п'ятнадцяти років без можливості сплати замість цього штрафу.

За пропозицією авторки, обтяжуючі фактори умисного вбивства або мордування тварини: дві або більше тварини; недоросла тварина або тварина, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності; вчинене з особливою жорстокістю; вчинене способом, небезпечним для життя багатьох тварин або людей; з хуліганських мотивів; з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення; поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом; вчинене на замовлення; вчинене за попередньою змовою групою осіб; вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство тварини; вчинене особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів.

Як повідомлялося, 15 липня 2021 року Верховна Рада законодавчо посилила боротьбу проти жорстокого поводження з тваринами. Зокрема, прийнятий закон передбачає обов'язкову наявність повідка для вигулу собак та інших домашніх тварин, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров'я людини, а також намордника на собаках небезпечних порід (зокрема доберман, німецький дог, німецька вівчарка, ротвейлер, американський бульдог, бультер'єр). Закон забороняє протягом року утримувати тварин людям, на яких було накладено адміністративне стягнення чи застосовувалися заходи впливу за вчинення правопорушення, пов'язаного з жорстоким поводженням з тваринами, а також протягом десяти років з дня набрання законної сили обвинувальним вироком стосовно осіб, які були притягнуті до кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами або були звільнені від кримінальної відповідальності та провадження у справі було закрито за нереабілітуючими обставинами. Жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, спричиняє накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 грн) з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя чи здоров'я. За утримання собак і кішок у місцях, де це заборонено відповідними правилами, вигулювання собак без повідків та намордників, а також неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування тварини у громадському місці передбачено попередження або накладення штрафу на громадян від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн) і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-850 грн).

В січні 2026 року петиція до Кабміну із закликом запровадити кримінальну відповідальність за фізичне насильство над тваринами набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Тодішня прем'єрка Юлія Свириденко у відповідь на петицію заявила, що питання створення реєстру осіб, засуджених за жорстоке поводження з тваринами, з обмеженням їх права купувати та утримувати тварин потребує комплексного вирішення в межах удосконалення правового регулювання правочинів.