На Волині викрили організаторів каналу збуту зброї із зони бойових дій

Правоохоронці викрили на Волині організатора каналу збуту зброї та його спільників. Ділки доставляли автомати та вибухонебезпечні предмети зі східних областей України, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"За даними слідства, 42-річний мешканець Черкащини організував постачання зброї та боєприпасів із районів бойових дій, залучивши до збуту двох спільників", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Встановлено, що зловмисники збували "товар" цивільним через поштових перевізників, а деталі угод обговорювали у месенджері.

"Правоохоронці задокументували продаж двох автоматів Калашникова АК-47 та майже 500 набоїв до них за понад 136 000 грн. Під час обшуків виявили два схрони зі зброєю та боєприпасами. Трьох фігурантів затримали в процесуальному порядку та повідомили про підозри", – розповіли в поліції.

14 вересня правоохоронці провели 10 обшуків. Виявили два схрони та вилучили автомат, пістолет, понад 2 400 набоїв різного калібру, магазини й комплектуючі до зброї, вибухонебезпечні предмети та інші речові докази.

Організатору та двом його спільникам повідомили про підозри за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Усіх трьох затримали.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до незаконного постачання та збуту зброї, а також перевіряють джерела її походження та шляхи переміщення.