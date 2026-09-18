SpaceX планує 28 вересня здійснити перший орбітальний політ місячної ракети

Космічний корабель Starship, що створюється для пілотованих польотів на Місяць і Марс, 28 вересня здійснить свій перший повноцінний тестовий орбітальний політ навколо Землі, повідомила компанія-розробник SpaceX.

"Майбутній політ має стати першим, під час якого Starship вийде на навколоземну орбіту. Усі попередні льотні випробування проводилися за суборбітальними траєкторіями, – йдеться в повідомленні. – Вихід на орбіту відкриє шлях до наступного етапу розробки Starship – створення системи, придатної для повноцінного та швидкого повторного використання".

Запуск корабля Starship у 14-му за рахунком випробувальному польоті планується здійснити зі стартового майданчика Starbase компанії SpaceX у Бока-Чіка на південному сході штату Техас 28 вересня у 75-хвилинне часове вікно, яке відкриється о 07:15 за місцевим часом (о 15:15 кч за кч).

Компанія SpaceX планує, що під час першого повноцінного орбітального польоту Starship за допомогою ракети-носія Super Heavy підніметься на висоту близько 275 км над Землею та здійснить приблизно шість обертів навколо планети. Під час польоту він виведе на орбіту 26 інтернет-супутників Starlink.

Тривалість польоту становитиме майже 10 годин. Після сходження з орбіти корабель повинен буде здійснити м'яке приводнення в Тихому океані на захід від Чилі.

Тим часом ракета-носій Super Heavy після запуску корабля має приводнитися в Американській затоці.

Багаторазова ракетна система, що складається з космічного корабля Starship і ракети-носія надважкого класу Super Heavy, має висоту понад 120 м. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену. Носій Super Heavy удвічі потужніший, ніж створена NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS).

Ракета вже 13 разів запускалася в тестовий суборбітальний політ, з яких 8 були успішними. Останній успішний політ відбувся наприкінці липня.