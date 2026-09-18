Мінфін США затвердив скасування санкцій проти двох білоруських компаній

Мінфін США повідомив про вилучення із санкційного списку SDN List білоруських компаній "Лакокраска" та "Беллесбумпром".

Обидві фігурують в опублікованому в четвер увечері переліку компаній, стосовно яких припиняють діяти обмежувальні заходи.

Як повідомлялося, раніше у вересні в Мінську відбулися переговори Олександра Лукашенка зі спецпосланцем США Джоном Коулом.

Коул за підсумками переговорів заявив про укладення між США та Білоруссю проміжної угоди, анонсував зняття санкцій із двох білоруських компаній – "Лакокраска" та "Беллесбумпром". Мінськ, у свою чергу, додав він, як жест доброї волі звільняє 25 в'язнів білоруських пенітенціарних установ.