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Корецький доручив підготувати план вдосконалення процесу ідентифікації тіл репатрійованих військових і цивільних

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Корецький доручив підготувати план вдосконалення процесу ідентифікації тіл репатрійованих військових і цивільних
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що держава має прискорити процес ідентифікації тіл репатрійованих військових і цивільних, та прибрати зайві затримки, посилити взаємодію та обмін інформацією між відомствами.

"Детально розібрали весь процес на нараді з МОЗ, МВС та Міноборони – від судово-медичної експертизи до дій після її проведення. На кожному з цих етапів необхідно посилити координацію між відомствами, щоб оперативніше проходити всі процедури. Доручив за тиждень підготувати чіткий план вдосконалень", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, паралельно уряд продовжує посилювати спроможності судово-медичної експертизи (СМЕ). 

Зокрема, на сьогодні дослідження проводять 21 регіональне бюро СМЕ в підпорядкуванні Міністерство охорони здоров'я, а у проєкті бюджету на 2027 рік передбачено понад 600 млн грн, зокрема на дооснащення бюро необхідним обладнанням.

"Маємо зробити так, щоб родини якомога швидше отримували точну інформацію та могли гідно попрощатися зі своїми близькими", – написав прем'єр.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#корецький #репатріація #загиблі #ідентифікація
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