Ворог обстріляв Херсонщину, один загиблий і дев'ять постраждалих

Російські війська обстріляли Херсонську область, один загиблий і 9 людей постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 – дістали поранення", – написав він у телеграм-каналі

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Комишани, Зимівник, Кізомис, Дніпровське, Новорайськ, Олександрівка, Станіслав, Софіївка, Українка, Золота Балка, Архангельське, Чарівне, Хрещенівка, Високе, Милове, Михайлівка, Монастирське, Новоберислав, Саблуківка, Томарине, Тягинка, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Дар'ївка, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульяновка, Федорівка, Іванівка, Токарівка, Широка Балка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків.

Також окупанти понівечили магазин, скутер та приватні автомобілі.

Між тим, в четвер зі звільнених громад регіону евакуювали 16 людей.