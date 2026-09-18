Російські військові атакували цивільну інфраструктуру Одещини, постраждали три людини

Російські військові масовано атакували цивільну інфраструктуру Одеської області, постраждали три людини, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"За попередньою інформацією, постраждали 3 людини", – пише він у телеграмі.

Кіпер зазначив, що внаслідок влучань пошкоджено житловий сектор, підприємство, резервуари та складські приміщення.

Також зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено ще щонайменше п'ять. Пошкоджено також будівлю ліцею, теплиці та кілька автомобілів.

На місцях ударів триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії, додав він.