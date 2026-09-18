Троє постраждалих внаслідок нічних обстрілів у Харківській області

У четвер, близько 21:00 російські військові завдали авіаудару по селу Корбині Івани Богодухівського району, постраждали два мирних мешканці.

"Постраждали чоловік та жінка. Обох госпіталізовано до лікарні", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Окрім того, російські БпЛА двічі атакували Київський район Харкова. Близько 22:00 зафіксовано влучання ворожого FPV-дрона на оптоволокні у дорожнє покриття, а о 22:35 – влучання у автомобіль. В обох випадках без постраждалих.

О 22:45 збройні ЗС РФ атакували Балаклію, застосувавши, за попередніми даними, дві ракети типу S8000 "Бандероль". Пошкоджено домоволодіння, господарчі споруди. За медичною допомогою звернулася 86-річна жителька Балаклії.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).