ППО України збила 69 із 93 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях

Сили оборони України у ніч на п'ятницю знешкодили 69 з 93 ворожих безпілотників, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 13 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 3 "Бандероль"/"Дань-Т", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 18 вересня (з 18:00 17 вересня) противник атакував 93 ударними БпЛА типу Shahed (46 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", а також "Бандероль"/"Дань-Т" із напрямків: Орел, Міллерово – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим та акваторія Азовського Моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА, додали в командуванні.