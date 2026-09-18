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РФ завдала понад 10 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

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РФ завдала понад 10 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти майже 20 разів атакували Дніпропетровську область, постраждали дві людини, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей дістали поранень. Понад 10 разів ворог атакував 3 райони області безпілотниками і артилерією", – написав він у телеграмі.

Ганжа зазначив, що внаслідок атаки в Дніпрі понівечені підприємства. Постраждали двоє людей. 40-річного чоловіка госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік 39 років лікуватиметься вдома.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади. Пошкоджені багатоквартирні будинки, адмінбудівля, кіоск.

У Синельниківському районі потерпала Петропавлівська громада. Пошкоджена приватна оселя.

 

#дніпропетровська #потерпілі #обстріли
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