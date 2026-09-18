Росіяни атакували Запорізьку область, одна жертва і 14 поранених

Російські війська на ранок п'ятниці завдали більше 1000 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого один загиблий та 14 постраждалих, повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 1031 удар по 50 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще 14 отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район", – написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 21 авіаційний удар по населених пунктах: Зарічне, Барвинівка, Новорозівка, Сторчове, Новотроїцьке, Оріхів, Сонячне, Преображенка, Васинівка, Вільнянка, Микільське, Червоний Яр, Омельник, Червона Криниця.

Він додав, що 762 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Комишуваху, Малокатеринівку, Новоолександрівку, Новояковлівку, Веселянку, Біленьке, Сторчове, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук'янівське, Степове, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Новопавлівку, Малу Токмачку, Преображенку, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Білогір'я, Рибне, Добропілля, Придорожнє, Святопетрівку, Цвіткове, Копані, Тернувате.

Також зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Веселянці, Новоандріївці, Єгорівці, Копанях, а 244 артилерійські удари прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Павлівці, Лук'янівському, Степовому, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Преображенці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Новому Запоріжжю, Білогір'ю, Святопетрівці, Добропіллю, Гіркому, Цвітковому.

Крім того, надійшло 156 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.