П'ятеро постраждалих на Київщині внаслідок ранкової атаки ворога – ОВА

П'ятеро постраждалих у Київській області внаслідок ранкової атаки ворога, повідомив начальник ОВА Тимур Ткаченко.

"На жаль, внаслідок ранкової атаки ворожих дронів на Фастівщині постраждало 5 людей, серед них троє дітей. Усі троє госпіталізовані до лікарні", – пише він у телеграмі.

За словами Ткаченка, в дітей зафіксовані акубаротравма та гострі реакції на стрес. Серед дорослих жінка отримала гостру реакцію на стрес. Чоловік отримав термічні опіки, осколкове поранення та різану рану стопи. Його також госпіталізували до лікарні.

Він зазначив, що вся необхідна медична допомога надається.

Крім того, внаслідок атаки один приватний будинок зруйновано, ще один пошкоджено. Також пошкоджено автомобіль.

Рятувальники та всі необхідні служби працюють на місці й продовжують фіксувати наслідки атаки.