Одна людина постраждала внаслідок російської атаки по торговельному центру в Запоріжжі – МВС

Одна людина постраждала внаслідок російської атаки по торговельному центру в Запоріжжі, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Росіяни вдарили по торговельному центру в Запоріжжі: травмована одна людина", – сказано в повідомленні.

Також внаслідок удару виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння, однак через постійну загрозу повторних атак доводилося переривати роботу та відходити в укриття.

У МВС зазначили, що аварійно-рятувальні роботи завершені. На місці події працювали всі екстрені служби міста.

Як повідомлялося, російські війська ввечері четверга завдали удару по торговельному центру Запоріжжя, внаслідок чого на місці удару виникла масштабна пожежа, повідомив тво начальника Запорізької ОВА Михайло Семенікін.