18 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

18 вересня відзначають Всесвітній день рівної оплати праці, Міжнародний день читання електронних книг.

Ще сьогодні Всесвітній день бамбуку, Всесвітній день корпоративної культури, Всесвітній день моніторингу якості води.

Православна церква вшановує пам'ять мучениць Софії та Ірини, преподобного Євменія, єпископа Гортинського, чудотворця.

День 1667 Російська агресія - Day 1667 Russian aggression

Всесвітній день рівної оплати праці

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 74 / 142.

Це свято засноване Організацією Об’єднаних Націй у 2019 році для підвищення обізнаності про гендерний розрив у заробітній платі та для захисту принципу рівної оплати за працю рівної цінності. Цей день зазначає постійну нерівність в оплаті праці між чоловіками та жінками у всьому світі. Попри прогрес у багатьох країнах, жінки все ще заробляють у середньому менше, ніж чоловіки за аналогічну роботу. Ця різниця в оплаті праці обумовлена такими факторами, як гендерна дискримінація, професійна сегрегація та нерівний доступ до освіти й кар’єрного зростання.

Міжнародний день читання електронних книг

Це свято було започатковане 2014 року компанією OverDrive, яка є одним із найбільших постачальників електронних книг для бібліотек у всьому світі. Метою цього дня є популяризація електронних книг та електронного читання, а також підвищення обізнаності про переваги, які вони приносять. Електронні книги забезпечують зручність, доступність та інновації, дозволяючи зберігати тисячі томів в одному пристрої, економити кошти та час, а також зменшувати використання паперу, що сприяє захисту довкілля.

Всесвітній день бамбуку

Започаткований 2009 року в Таїланді з метою підвищення обізнаності про важливість бамбуку та його потенціал для захисту природних ресурсів і навколишнього середовища. Бамбук є унікальною рослиною, яка належить до сімейства злакових. Він відомий своєю швидкістю росту — деякі види можуть виростати до одного метра за добу. Бамбук має високу міцність, навіть більшу, ніж у сталі, що робить його цінним матеріалом для будівництва. Ця рослина також має антибактеріальні та гіпоалергенні властивості, що робить її популярною в текстильній промисловості для виготовлення постільної білизни, ковдр і подушок. Крім того, бамбук використовується в харчовій промисловості, садівництві, виробництві музичних інструментів, меблів, паперу та навіть у виготовленні сувенірів.

Всесвітній день корпоративної культури

Всесвітній день корпоративної культури відзначається 18 вересня щорічно. Це день, присвячений визнанню життєво важливої ролі, яку відіграє корпоративна культура в успіху бізнесу в усьому світі.

Всесвітній день моніторингу якості води

Щорічно 18 вересня, з 2003 року, відзначається Всесвітній день моніторингу якості води.

Це екологічне свято, засноване за ініціативою американського Фонду чистої води, стало інформаційно-освітньою програмою, спрямованою на підвищення обізнаності суспільства щодо проблем водних ресурсів планети та участь у захисті від забруднення.

Народилися в цей день:

185 років від дня народження Михайла Петровича Драгоманова (1841–1895), українського вченого, енциклопедиста, філософа, історика, публіциста, економіста, фольклориста, літературознавця, громадсько-політичного діяча, одного з організаторів «Старої громади» в Києві; за іншими даними народився 30.09.1841 р.;

100 років від часу заснування (1926) Одеського обласного академічного драматичного театру (на той час – Одеський обласний російський драматичний театр);

90 років від дня народження Льва Івановича Воловця (1936–2023), українського поета, літературознавця;

90 років від дня народження Івана Пилиповича Корнющенка (1936–2023), українського письменника, журналіста, краєзнавця;

90 років від дня народження Веаніра Івановича Круглова (1936–2015), українського артиста балету, педагога;

80 років від дня народження Тетяни Борисівни Вєркіної (1946–2022), української піаністки, співачки, педагогині, громадської діячки (Німеччина);

80 років від дня народження Володимира Дмитровича Магінського (1946), українського художника, ;реставратора;

70 років від дня народження Оксани Єжи-Янівни Пахльовської (1956), української письменниці, поетеси, перекладачки, культурологині, доньки Л. Костенко.

Ще цього дня:

1901 - Митрополитом Андреєм Шептицьким було освячено церкву Святої Трійці в Білому Камені;

1918 - У Королівстві Іспанія засновано футбольний клуб "Валенсія";

1929 - На Запорізькому заводі "Комунар" випущено перший український комбайн;

1934 - Радянський Союз вступив до Ліги Націй і став її 59-м членом. На прийнятті СРСР особливо наполягала Французька республіка. За це рішення проголосували 38 країн, проти - 3, утрималися - 4, не брали участі в голосуванні - 7. Через 5 років, після нападу на Фінляндію, СРСР виключили з Ліги Націй;

1941 - Радянські війська знищили київські мости через Дніпро під час свого відступу під час Німецько-радянської війни;

1944 - Вийшла друком книга "Шлях до рабства" Фрідріха Гаєка, що стала однією з найвпливовіших книг століття;

1965 - Острів Хортиця в Запоріжжі оголошено державним заповідником;

1973 - В ООН прийнято Федеративну Республіку Німеччини та Німецьку Демократичну Республіку;

1997 - Зареєстровано домен Google.com.

Церковне свято

День пам'яті мучениць Софії та Ірини

Цього дня православна церква вшановує пам'ять двох мучениць - Софії та Ірини, які жили в Єгипті в 3 столітті. Вони були страчені за часів імператора Авреліана.

День пам'яті святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського

Святий Євменій народився на острові Крит у місті Гортина, яке було важливим християнським центром.

Євменій був відомий своєю благочестивою і моральною поведінкою. Він вступив до монастиря, де уславився як глибокий духовний наставник і благочестивий монах. Через свою видатну духовність і моральний авторитет його обрали єпископом Гортинським.

Як єпископ він керував своєю єпархією з великою мудрістю і добротою. Його служіння було відзначено підтримкою православної віри і сприянням розвитку Церкви на Криті.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Ірина, Софія.

З прикмет цього дня:

Риба пливе на мілководдя — чекайте на похолодання. Східний вітер — кілька днів не буде дощу. Біла цвіль уздовж лісових стежок — до врожаю грибів. Березовий лист ще не облетів — сніг випаде не скоро.

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