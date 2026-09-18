СБУ затримала 17-річну мешканку Дніпра, яка коригувала російські ракетно-дронові атаки по місту

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала 17-річну жительку Дніпра, яка коригувала російські ракетно-дронові атаки по місту, повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, зловмисниця мала відстежувати на території Дніпра координати підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії, по яких росіяни готували нову серію комбінованих ударів.

Співробітники СБУ викрили коригувальницю на початковому етапі підривної діяльності, задокументували її та затримали за місцем проживання.

Як з'ясувало розслідування, неповнолітня потрапила у поле зору російських спецслужб через Телеграм-канали з пошуку легких заробітків.

Дівчина пішки обходила вулиці міста та приховано знімала на камеру телефона локації, які, на її думку, використовували українські війська.

Отримані відомості інформаторка передавала куратору з РФ через месенджер у вигляді фото, а також скріншотів гугл-карт із позначками потенційних цілей.

Під час обшуків у затриманої вилучили смартфон, на якому вона накопичувала розвідувальні знімки разом із координатами українських об'єктів.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі. Крім цього, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації її злочинів за статтею про державну зраду.

Джерело: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-koryhuvalnytsiu-rf-yaka-hotuvala-novyi-obstril-dnipra