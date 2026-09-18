Ворог атакував дронами Конотоп: пошкоджено заклади освіти, лікарні, залізницю та ГТС

Унаслідок масованої атаки російських безпілотників на Конотоп Сумської області пошкоджено заклади освіти й охорони здоров'я, приватні житлові будинки, а також газорозподільну мережу та залізницю.

Як повідомляє міський голова Конотопа Артем Семеніхін, через ворожий наліт руйнувань зазнали об'єкти соціальної та критичної інфраструктури міста. Зокрема, пошкоджено приміщення дитячого садка, а також будівлю школи № 11.

"Є багато пошкоджених приватних будинків. Маємо пошкодження в медичних закладах. Ще пошкоджено залізницю…", – пише він.

Через пошкодження газотранспортної мережі значна частина міста залишилася без газопостачання. Також перебито багато ліній електропередач.

Джерело: https://t.me/SemenikhinArtem/11031