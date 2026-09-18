Ярославський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів – ЗМІ

Російський нафтопереробний завод "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (ЯНОС) у четвер зупинив переробку сирої нафти після удару українських безпілотників, повідомляє агенція Reuters із посиланням на чотири джерела.

За інформацією співрозмовників агенції, унаслідок удару на підприємстві пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-3. Її потужність становить 17 140 тонн на добу, що дорівнює приблизно 40% від загальної переробної спроможності заводу.

Підприємство має ще дві установки первинної переробки: АТ-4 потужністю 11 430 тонн на добу (27%) та АВТ-4 потужністю 14 300 тонн на добу (33%). Установка АВТ-4 вже перебувала на ремонті після ушкоджень, завданих попереднім ударом дронів 28 серпня.

Учасники ринку зазначили, що в четвер пальне виробництва Ярославського НПЗ більше не пропонувалося до продажу на внутрішній товарній біржі.

Завод розташований приблизно за 250 кілометрів на північний схід від Москви.

ЯНОС належить компанії "Славнефть", яку спільно контролюють "Роснєфть" та "Газпром нєфть". Загальна потужність підприємства становить 15 мільйонів тонн сировини на рік (300 тисяч барелів на добу). У 2024 році завод переробив 14,9 млн тонн нафти, виробивши 2,6 млн тонн бензину, 4,0 млн тонн дизпального та 4,7 млн тонн мазуту.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/russias-yaroslavl-refinery-shuts-processing-after-drone-attack-sources-say-2026-09-17/