Сибіга: Резолюція МАГАТЕ щодо ядерної безпеки України отримала 63 голоси "за"

Резолюція щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні, ухвалена під час 70-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ, отримала 63 голоси "за", повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Вона підтверджує фундаментальні принципи: необхідно гарантувати ядерну безпеку та захищеність, дотримуватися норм міжнародного права, вивести несанкціонований військовий та інший персонал Росії із Запорізької АЕС, а також відновити повний суверенний контроль України над цим об'єктом", – написав він у соцмережі Х в ніч на п'ятницю.

Сибіга подякував Канаді за лідерство в просуванні цієї резолюції, а також усім державам-членам МАГАТЕ, які її підтримали.

За його словами, не менш важливим є те, що 49 країн та Європейський Союз підтримали спільну заяву із закликом до негайного звільнення затриманого українського персоналу ЗАЕС. Сибіга наголосив, що за цією вимогою стоять реальні люди, чиї права продовжує порушувати Росія.

"Сергій Корж перебуває в ув'язненні з 2022 року. Сергій Потинг зазнав катувань у полоні й зараз має серйозні проблеми зі здоров'ям. Повідомляється, що Руслан Лаврик також зазнав катувань і терміново потребує медичної допомоги. Це фахівці-ядерники, чий досвід є критично важливим для безпечної експлуатації ЗАЕС. З ними не можна поводитися як із розмінною монетою у війні Росії проти України", – розповів міністр.

Сибіга підкреслив, що дії Росії на ЗАЕС свідчать про глибоку зневагу до ядерної безпеки.

"Окупація та мілітаризація ядерного об'єкта, що супроводжуються затриманням і жорстоким поводженням із фахівцями, відповідальними за його безпечну роботу, створюють ризики, які виходять далеко за межі України. Така зневага до ядерної безпеки не може залишатися без наслідків. Росія повинна нести відповідальність за ризики, які вона свідомо створює", – зазначив він.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2100691452661563593