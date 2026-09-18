Путін підписав указ про передачу активів Auchan і Nestle у РФ у тимчасове управління

Російські активи Auchan і Nestle передано під тимчасове управління компанії АТ "Л.Е.В. Менеджмент"; відповідний указ Володимир Путін підписав у четвер.

Згідно з опублікованим документом, ця ж компанія отримала в управління активи FM Logistics і Bati Logistics, а також ТОВ "Ле Монлід" (колишня "Леруа Мерлен").

АТ "Л.Е.В. Менеджмент" зареєстровано в Москві в жовтні 2024 року, генеральний директор компанії – Андрій Краюшкін. Інформація про власників не розкрита. Судячи з оприлюдненої звітності за 2025 рік, на той момент компанія не вела активної діяльності.

Nestle працює в РФ з 1994 року. Їй належить 6 виробничих майданчиків, розташованих у Калузькій, Вологодській, Самарській, Володимирській областях, Пермському та Краснодарському краях. Сукупний дохід чотирьох основних юридичних осіб Nestle у 2021 році становив 29,94 млрд руб. Дані за наступні періоди компанія не розкривала.

У 2022 році компанія призупинила інвестиційну програму, відмовилася від реклами та продажу частини брендів. Вона вирішила зосередитися на випуску продуктів першої необхідності, таких як дитяче харчування, каші, спеціалізоване харчування та лікувальні корми для домашніх тварин.

Торгова мережа Auchan почала працювати в РФ у 2002 році. З 2022 року її російський підрозділ – ТОВ "Ашан" – працює автономно. Як повідомляється на сайті компанії, мережа налічує 230 магазинів і представлена у 100 містах.