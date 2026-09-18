Трамп у п'ятницю планує підписати закон про санкції проти РФ Грема – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю планує підписати закон про санкції проти РФ Грема, повідомив журналіст Остап Яриш.

"За повідомленнями численних джерел, Дональд Трамп планує підписати ініційований Ліндсі Гремом закон про санкції проти Росії та Ірану вже завтра", – написав Яриш у соцмережі Х в ніч на п'ятницю.

Як повідомлялося, 11 вересня законопроєкт про санкції проти Росії, який минулого місяця переважною більшістю голосів ухвалив Сенат США, наступного тижня буде винесено на голосування в Палаті представників, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь висловив сподівання, що у вересні поточного року у Палаті представників буде схвалено їхній із Ліндсі Гремом законопроєкт щодо посилення санкцій проти РФ та Ірану.

7 серпня Сенат США схвалив законопроєкт Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ та Ірану. Документ надіслали до Палати представників.

Грем, республіканець з Південної Кароліни, був серед найвідвертіших союзників України в Конгресі в ході багаторічної війни проти РФ, і цей законопроєкт має на меті посилити економічний тиск на Москву через її військове вторгнення в Україну.

Документ також включає розширення санкцій проти Ірану, на яких наполіг президент Дональд Трамп.

Законопроєкт передбачає запровадження 100-відсоткових вторинних мит проти країн, які продовжують купувати російські нафту та газ. Насамперед йдеться про Китай та Індію.

Окрім цього, законопроєкт передбачає санкції проти російського "тіньового флоту" танкерів, російських фінансових установ, включно з Центральним банком РФ, а також великих державних енергетичних проєктів, зокрема, "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" та "Арктик СПГ-3".

Джерело: https://x.com/OstapYarysh/status/2100678071481147871