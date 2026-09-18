Макрон 18 вересня скликає всі політичні сили у зв'язку з впливом воєн в Україні та інших країнах на безпеку Франції

Президент Франції Еммануель Макрон запросив лідерів парламентських партій та їхніх кандидатів у президенти для обговорення стрімкого погіршення міжнародної ситуації та наслідків цього для країни у сфері безпеки та енергетики, повідомило у четвер видання Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац.

"У зв'язку зі стрімким погіршенням міжнародної ситуації в останні дні президент республіки скликав (...) лідерів партій, представлених у парламенті, на зустріч щодо конфліктів на Близькому Сході та в Україні й їхніх наслідків для Франції у сфері безпеки та енергетики. Військове керівництво та розвідувальні служби поділяться інформацією, якою володіє президент", – повідомила канцелярія Макрона.

На нараді у п'ятницю, 18 вересня, о 10:30 у глави держави будуть присутні прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню та представники військового відомства й розвідслужб, уточнив Єлисейський палац.

Джерело: https://www.lemonde.fr/politique/article/2026/09/17/emmanuel-macron-convie-les-chefs-des-partis-ou-leurs-candidats-a-la-presidentielle-pour-une-reunion-vendredi-a-l-elysee-sur-la-degradation-rapide-de-la-situation-internationale_6776355_823448.html