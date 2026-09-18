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Інформація про відставку командувача ОК "Схід" Ніколюка не відповідає дійсності – заява

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Інформація про відставку командувача оперативного командування "Схід" Віктора Ніколюка не відповідає дійсності, заявили в ОК "Схід".

"Низкою новинних видань поширюється повідомлення про те, що генерал-майор Віктор Ніколюк йде з посади командувача оперативного командування "Схід". Дана інформація не відповідає дійсності", – йдеться в повідомленні в Facebook.

У відомстві пояснили, що генерал-майор Ніколюк завершив свою роботу на посаді командувача угруповання військ (сил) "Схід" і повертається до виконання обов'язків на штатній посаді командувача оперативного командування "Схід".

У командування закликали медіа ретельно перевіряти інформацію перед її поширенням.

Джерело: https://www.facebook.com/EastOC/posts/pfbid02oQzYH1xuwVWzy9RZF4q7SiqTqBTMMTn7r9gkyMdjQWHw2FLhxkfFzKgyRBhMGDwFl

#відставка #ніколюк #спростування
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