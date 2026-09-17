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Ворог вдарив по ТЦ у Запоріжжі, виникла пожежа – ОВА

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Російські війська ввечері четверга завдали удару по торговельному центру Запоріжжя, внаслідок чого на місці удару виникла масштабна пожежа, повідомив тво начальника Запорізької ОВА Михайло Семенікін.

"Ворог завдав удару по торгівельному центру. Цілі терористів у Запоріжжі сьогодні – цивільні підприємства, автобусні зупинки і самі автобуси, торгівельні центри", – написав він у Телеграм.

За словами тво, надвечір ворог завдав удару по супермаркету на правобережжі – зараз там вирує масштабна пожежа.

Інформація про постраждалих наразі не надходила, зазначив він.

"Терористичні рашистські війська знищують асортимент гречки і солі. Проте не варто піддаватися паніці і скуповувати продукти промисловими масштабами". – наголосив глава ОВА.

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/67697

#тц #удар #запорізька
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