Корецький: Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів під час повітряних тривог

Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів під час повітряних тривог, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"За жовтого рівня – загрози, потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня – посадка пасажирів від правлення потягів призупиняється і люди обов'язково переходять в укриття", – сказав Корецький.

Прем'єр зазначив, що залежно від ситуації на місці "Укрзалізниця" зможе оперативно обмежувати рух і роззосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей.

Крім того, зазначив прем'єр, Уряд поставив завдання "Укрзалізниці" спільно з обласними військовими адміністраціями та громадами терміново розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях.

Корецький додав, що також Міністерство інфраструктури спільно з ДСНС повинні запровадити автоматичне отримання інформації про рівень загрози.

"Всі рішення мають ухвалюватись миттєво", – наголосив він.

Між тим, Міністерство внутрішніх справ (МВС) і Нацполіція додатково посилять охорону вокзалів і будуть забезпечувати евакуацію людей у випадку загрози.

Також прем'єр закликав регіони адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, щоб люди змогли зручно дістатися додому.

Крім того, перед громадами стоїть першочергове завдання максимально прискорити встановлення мобільних укриттів.

"Це критично необхідно, щоб люди мали можливість швидко сховатися у разі небезпеки. Безумовно, що безпека пасажирів і працівників залізниці є головний пріоритет", – підсумував Корецький.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/549