Фон дер Ляєн анонсувала виплату наступних EUR3.3 млрд Україні – результати телефонної розмови із Зеленським

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомляє, що у п'ятницю, 18 вересня, Європейський союз виділить Україні ще 3.3 млрд євро на закупівлю ракет та безпілотників.

Про це у четвер в Брюсселі повідомляє пресслужба Європейської комісії, інформуючи про телефонну розмову фон дер Ляєн з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я щойно мала телефонну розмову з президентом Зеленським. Росія невпинно завдає ударів по Києву, намагаючись зробити повсякденне життя його мешканців нестерпним. Ми солідарні з ними. І з усіма українцями. Завтра ми виділимо Україні ще 3,3 млрд євро на закупівлю ракет і безпілотників", – йдеться в повідомленні.

Президент Європейської комісії нагадала, що тільки минулого тижня ЄС схвалив фінансування для систем Patriot у межах позики на підтримку України.

"Але, вочевидь, потрібно більше. Саме тому я оголосила, що ми готові використати залишки коштів із програми SAFE для запуску нової програми спільних оборонних проєктів ЄС та України. Ми прагнемо спільно розробити європейську систему протиповітряної та протиракетної оборони, спираючись на нашу спільну систему протидії балістичним ракетам Freya", – нагадала вона про заявлену ініціативу.

За словами фон дер Ляєн, це дозволить поєднати бойовий досвід та інновації України з технологічним і промисловим потенціалом Європи. "Наша підтримка виходить далеко за межі сфери оборони. Цього року ми вже мобілізували майже 15 млрд євро для України. Буде й подальша допомога", – запевнила вона.

Крім того, в ході розмови президенти обговорили реформи, "необхідні у Верховній Раді для розблокування подальшого фінансування та продовження руху України шляхом до нашого Союзу".

"Наступного тижня я перебуватиму на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Моє послання до друзів України в усьому світі буде простим: Європа посилює свої зусилля. Тепер й інші мають активізувати свою підтримку", – додала фон дер Ляєн.