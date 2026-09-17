На Львівщині біля ТЦК стався вибух, поранено офіцера, затримано двох людей – прокуратура

Біля районного ТЦК та СП у центрі Миколаєва Стрийського району Львівської області стався вибух, унаслідок якого поранено 55-річного офіцера ТЦК, повідомила пресслужба Львівської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

"За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону розпочато розслідування факту терористичного акту, що стався сьогодні, 17 вересня, близько 16:30 на паркінгу поблизу районного ТЦК та СП у центрі Миколаєва Стрийського району. Унаслідок вибуху поранено 55-річного офіцера ТЦК та СП", – йдеться в повідомленні відомства у Facebook.

Як повідомляється, перед вибухом повз відчинені ворота військового об'єкту проїхав автомобіль Daewoo Lanos. Камери відеоспостереження зафіксували, як із переднього пасажирського місця невідома особа викинула на територію ТЦК вибуховий предмет.

Згодом до нього підійшов військовослужбовець. У цей момент стався вибух, унаслідок якого він отримав поранення. Медичну допомогу військовослужбовцю надано на місці.

У прокуратурі зазначили, що правоохоронці "за гарячими слідами" розшукали та затримали в порядку ст. 208 КПК України двох місцевих мешканців.

Як зазначається, кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 258 КК України – терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки.

Наразі триває комплекс слідчих (розшукових) і процесуальних дій для встановлення всіх обставин події.

Джерело: https://www.facebook.com/spzr.gp.gov.ua/posts/pfbid02wrFigCpLsnKjXsPh56KSAG1cKx3qz8uoChQ22oRpqVsFSBUQNmEiNEiJ5XgAe2hDl