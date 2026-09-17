Autostrada зупиняє роботи по всіх об'єктах внаслідок зупинення державного фінансування

Група компаній "Автострада" призупиняє роботи по всіх об'єктах в Україні внаслідок зупинки державою капітальних видатків, повідомив засновник групи компаній Максим Шкіль.

"Сьогодні держава в один день, без попереджень, будь-якого обговорення і діалогу, зупинила фінансування всіх капітальних видатків. Заробітні плати цілих галузей економіки, відсотки по кредитах, розрахунки з постачальниками – це точно головний біль не депутатів і не Міністерства фінансів; у них свій бізнес-план, а нас просто ставлять перед фактом до відома. У зв'язку з цим Autostrada вимушена зупинити роботи по всіх об'єктах", – повідомив він у Facebook.

Група компаній Autostrada – лідер інфраструктурного будівництва України. Серед напрямів – дорожнє будівництво, мостобудування, промислове будівництво, підземне будівництво, проєктування.

За даними ресурсу YouControl, у січні-червні поточного року ТОВ "ГК "Автострада" отримала 2,4 млн грн чистого прибутку (за той же період 2025 року – 91,1 млн грн) та 1,92 млрд грн чистого доходу (5,13 млрд грн). За даними індексу опендабот, у "Автостради" було 29,6% з загального виторгу за 2025 рік топ-10 компаній галузі будівництва.