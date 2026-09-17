Трамп: Військова база США може з'явитися у Польщі найближчим часом

Президент США Дональд Трамп заявив, що США досягли значного прогресу у питаннях створення своєї військової бази на території Польщі, місце розташування якої оголосять найближчим часом.

"Чудові новини! Завдяки рішучому лідерству мого друга Кароля Навроцького, президента Польщі, досягнуто значного прогресу у справі створення бази армії США в Польщі", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

За його словами, якщо це рішення буде ухвалено, місце її розташування оголосять найближчим часом.

"Це стане історичним кроком для нашого великого американо-польського альянсу. Дякую за увагу до цього питання", – зазначив Трамп.